В МИД выступили против размещения миротворцев ООН на границе России и Украины

Такая мера может негативно сказаться на текущей ситуации, уверены в ведомстве.

Москва выступает против размещения миротворцев Организации объединенных наций на российско-украинской границе. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил директор департамента международных организаций российского внешнеполитического ведомства Петр Ильичев.

По его мнению, в развертывании миротворческой миссии нет необходимости. Кроме того, такая мера не окажет позитивного влияния на текущую ситуацию, считает дипломат.

Миротворцы ничего не решат во внутриукраинском конфликте. Украинцам надо разговаривать с ЛНР и ДНР. Петр Ильичев, глава департамента МИД РФ

Ильичев отметил, что в настоящее время обсуждается выполнение Минских договоренностей и резолюции 2202 года. Вопроса о миротворцев в повестке нет и поднимать его не планируется, заявил дипломат.

Ранее в Луганске заявили о подготовке Киевом постановочного теракта.

Фото: pixabay.com