В ЛНР рассказали подробности о миссии Crushing sword.

На Донбассе заявили о подготовке Киевом постановочного теракта. Такой информацией с журналистами на брифинге поделился представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко. Эксперт добавил, что Вооруженные силы Украины хотят добиться "жертв" среди мирного населения. Сфальсифицированная атака может произойти якобы на территории одного из промышленных или социальных объектов под Харьковом, в ЛНР или ДНР.

Агентурной разведкой получены данные о подготовке ВСУ постановочного резонансного террористического акта с многочисленными жертвами среди гражданского населения на одном объекте, имеющим опасное производство. Иван Филипоненко, представитель ЛНР

Военнослужащий подчеркнул, что согласно сведениям Народной милиции ЛНР, окончательное решение о времени и месте реализации "теракта" ВСУ руководством Минобороны Украины еще не принято. В конце января по данным ЛНР сообщалось о разработке спецслужбами Киева при поддержке западных кураторов негативной информационной кампании против республик Донбасса. Проект имеет кодовое наименование Crushing sword.

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Фото: YouTube / rusvesna. su1945

