Николай Маломуж

На Украине предъявили претензии Западу за "символическую" военную помощь. Такое мнение высказал в эфире местного телеканала Politeka генерал Вооруженных сил и бывший руководитель Службы по внешней разведке Николай Маломуж. По словам эксперта, то оружие, которое партнеры сейчас предоставляют Киеву, существенно не может повлиять на боеспособность страны.

Она не является критической для для ВСУ. Я бы все-таки исходил из позиции того, что лучше бы они дали нам технологии и деньги для подготовки, для реализации по нашим проектам современных видов вооружения. Николай Маломуж, генерал ВСУ

Генерал надеется на то, что Запад поделится с Киевом системами наведения, управления огнем и радиотехникой. По мнению Маломужа, именно в таких технологиях, связанных с вооружением, сейчас нуждается Киев. Также генерал рассчитывает на финансовой поддержке, необходимой для достижения определенного уровня развития ВПК, который сейчас фиксируется в Европе и России. Это позволит Украине обеспечить каждую роту солдат дорогостоящими видами вооружениями.

Николай Маломуж напомнил прессе о том, что сейчас государство обладает собственную разработкой современного вооружения, средствами наведения и контроля. Проекты способны обеспечить выпуск десятков тысяч средств вооружения.

Украина с 10 по 20 февраля проведет учения с применением Bayraktar, Javelin и NLAW.

Фото и видео: YouTube / Politeka Online

