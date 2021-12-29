Украина с 10 по 20 февраля проведет учения с применением Bayraktar, Javelin и NLAW

Алексей Резников раскрыл подробности о готовящихся маневрах Киева.

Украина с 10 по 20 февраля проведет учения с применением NLAW. Об этом в эфире местного телеканала ICTV рассказал министр обороны Алексей Резников. Чиновник заметил, что маневры состоятся при использовании ударных беспилотников турецкого производства Bayraktar и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, предоставленных Киеву американской стороной.

С 10 по 20 февраля будут проходить учения ВСУ с применением беспилотников Bayraktar, ракетных комплексов Javelin и переносных управляемых противотанковых ракет NLAW. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Известно, что маневры будут проводиться на территории полигонов Ровно, Ковеля, Овруча, Широкого Лана, Алешковских Песков, Чугуева, Чернигова, Сум, Одессы. Резников напомнил прессе о том, что в настоящее время Украина получает много вооружения от Запада, ранее о котором могла только мечтать. Резников уточнил, что 7 февраля он провел хорошие телефонные переговоры с коллегой из Британии Беном Уоллесом.

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Фото и видео: YouTube / ICTV