Военнослужащие не позволили ВСУ получить контроль над российским БПЛА.

Экипаж танка Т-80БВ от группировки прикрытия государственной границы ликвидировал опорные пункты с личным составом Вооруженных сил Украины и местных террористических формирований, размещенные в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины в зоне проведения специальной военной операции. В пресс-службе министерства по обороне добавили, что при помощи средства радиоэлектронной борьбы силы противника хотели взаимодействовать с российским разведывательным беспилотником. Этот дрон корректировал огонь танкистов, операторов справился с управлением БПЛА и выполнил боевую задачу до конца.

Местонахождение боевиков ВСУ выявила разведка с помощью беспилотного летательного аппарата. После долгого изучения местности разведчики пришли к выводу, что в данном районе нет мирных жителей, только ВСУ. пресс-служба Минобороны России

Командир взвода с позывным Енисей, в основном танкисты группировки с закрытых огневых позиций уничтожают скопления противника, автомобили и минометы. Цели помогают вычислять подразделения разведки. "Операторы БПЛА смотрят, вычисляют противника, скопления. Боевики, они приехали, уехали. Видно, как они перемещаются между домов, подвозят боеприпасы. Сразу заметно, где гражданские, а где военные. Сейчас такие средства разведки, что можно вплоть до шеврона разглядеть", - сказал он.

МО РФ заявило о поражении техники ВСУ на северском направлении "Градами".

Фото и видео: Минобороны России