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Фасад Дома просветительных учреждений в память 19 февраля 1861 года отреставрируют
Сегодня, 10:20
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Фасад Дома просветительных учреждений в память 19 февраля 1861 года отреставрируют

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Здание на Обводном канале, 181, возвели в 1911-1912 годах.

Фасад объекта культурного наследия "Дом просветительных учреждений в память 19 февраля 1861г." отреставрируют. Об этом сообщили  в пресс-службе ГАТИ.

Инспекция выдала ордер для проведения работ на объекте. Реставрация начнется в ближайшее время. Работы выполнят до 15 октября 2024 года.

Здание на Обводном канале, 181, возвели в 1911-1912 годах. Здесь располагались театр, музей, учебные помещения, оборудованные новейшими учебными пособиями, спортивные залы, столовая, душевые и гостиница.

В советское время здесь часто бывали школьники. В здании располагался Дом культуры им. А. Д. Цюрупы на базе рабочего клуба "Красного треугольника".

Фото: citywalls

Теги: гати, реставрация, фасад дома просветительных учреждений
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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