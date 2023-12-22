МО РФ заявило о поражении техники ВСУ на северском направлении "Градами"

Объекты ВСУ были успешно поражены "Югом" в зоне СВО.

Российские военнослужащие из расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" при "Южной" группировки войск поразили районы скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины на северском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Уточняется, что сведения о координатах местонахождения сил противника бойцы получили от разведывательных подразделений. Далее отечественные РСЗО в ночное время суток отправились на огневую позицию и при помощи снаряда 122-миллиметрового калибра выстрелили по цели. Стрельба велась с дистанции в десять километров.

Расчеты БПЛА, которые работают в тесном взаимодействии с артиллеристами, подтвердили, что цели поражены. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве добавили, что слаженные действия позволиои "Югу" оперативно нанести огневое поражение мест скопления личного состава и техники ВСУ, а успешно поддержать действия военнослужащих штурмовых отрядов, накрыв огнем позиции ВСУ.

Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Фото и видео: Минобороны России