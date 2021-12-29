ЛНР: главком ВСУ посетит Донбасс для оценки боеготовности армии

Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил о том, что главнокомандующий ВСУ посетит Донбасс для оценки боеготовности армии. Такое заявление эксперт сделал во время брифинга с журналистами со ссылкой на полученные разведывательные данные. Сотрудник Народной милиции добавил, что подготовка Киева к силовому вмешательству в ЛНР и ДНР входит в завершающую фазу.
Украинское руководство, подстрекаемое западными кураторами, ведет подготовку к развязыванию агрессии в Донбассе против народных республик…перешла в завершающую фазу.
Иван Филипоненко, представитель ЛНР
Аналитик уточнил, что главком ВСУ Валерий Залужный и комиссия Генерального штаба скоро прибудут в Донбасс. Они посетят расположение оперативно-тактической группировки "Север".
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Фото: Pixabay.com
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