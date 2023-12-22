Стал известен график работы общественного транспорта в майские праздники в Петербурге

В предстоящие майские праздники также на ряде улиц вводятся временные ограничения в движении транспорта.

Петербуржцам рассказали о графике работы городского и пригородного общественного транспорта в предстоящие праздничные и выходные дни. График опубликовал Комитет по транспорту Петербурга.

Городской наземный общественный транспорт будет работать:

8 мая – по графику пятницы;

с 9 по 12 мая – по графику воскресенья.

Петербургский метрополитен будет работать:

9 мая – по графику субботы;

10, 11, 12 мая – по графику воскресенья.

Пригородные электропоезда будут следовать:

8 мая – по графикам пятницы;

9, 10, 11 мая – по графикам субботы;

12 мая – по графикам воскресенья.

В предстоящие майские праздники также на ряде улиц вводятся временные ограничения в движении транспорта.

Ветераны 3 дня смогут бесплатно ездить в общественном петербургском транспорте.

Фото: Piter.tv