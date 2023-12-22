Стал известен график работы общественного транспорта в майские праздники в Петербурге

Петербуржцам рассказали о графике работы городского и пригородного общественного транспорта в предстоящие праздничные и выходные дни. График опубликовал Комитет по транспорту Петербурга.
Городской наземный общественный транспорт будет работать:
8 мая – по графику пятницы;
с 9 по 12 мая – по графику воскресенья.
Петербургский метрополитен будет работать:
9 мая – по графику субботы;
10, 11, 12 мая – по графику воскресенья.
Пригородные электропоезда будут следовать:
8 мая – по графикам пятницы;
9, 10, 11 мая – по графикам субботы;
12 мая – по графикам воскресенья.
В предстоящие майские праздники также на ряде улиц вводятся временные ограничения в движении транспорта.
Ветераны 3 дня смогут бесплатно ездить в общественном петербургском транспорте.
Фото: Piter.tv
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