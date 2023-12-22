Фасад Дома просветительных учреждений на Обводном канале ждет реставрация

Работы начнутся после получения ордера от Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Фасад Дома просветительных учреждений в Петербурге, являющийся объектом культурного наследия, будет отреставрирован в память о событиях 19 февраля 1861 года.

Работы начнутся после получения ордера от Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Ожидается, что реставрация будет завершена к 15 октября текущего года.

Здание, расположенное на Обводном канале, 181, было построено в 1911-1912 годах. В нем находились театр, музей, учебные помещения, оборудованные новейшими учебными пособиями, спортивные залы, столовая, душевые и гостиница. В советское время в этом здании размещался Дом культуры имени А. Д. Цюрупы на базе рабочего клуба завода "Красный треугольник".

Ранее ГАТИ выдала ордер для проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.

Фото: citywalls.ru