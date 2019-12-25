Уильям Бернс заверил Кабул в поддержке в борьбе с терроризмом.

Assosiated Press сообщило о необъявленном визите главы ЦРУ в Афганистан. Журналисты опубликовали информацию со ссылкой на собственные источники. По данным издания, Уильям Бернс недавно посетил Кабул. Рабочий визит руководителя американского силового ведомства прошел накануне начала вывода войск с территории страны.

Эксперты информационного агентства не стали уточнять с кем именно встречался Бернс. Они указали на то, что чиновник обсуждал боеготовность властей Афганистана после того, как страну покинут американцы и силы международной коалиции. Вашингтон заверил официальное правительство Кабула в том, что Пентагон и ЦРУ будут продолжать оказывать поддержку в борьбе с боевиками. В частности, в рамках борьбы с терроризмом два из шести американских подразделений спецназа переданы под контроль республики на Ближнем Востоке. Бойцы проходили обучение под руководством ЦРУ.

Пентагон направил бомбардировщики к Афганистану.

Фото: Pixabay.com