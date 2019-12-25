Рядом с Ближним Востоком находится также авианосец ВМС США

Пентагон направил бомбардировщики к Афганистану. Об этом на регулярном брифинге в американском оборонном ведомстве журналистам сообщил глава пресс-службы Джон Кирби. Чиновник напомнил, что ВМС оставили вблизи страны Ближнего Востока авианосец, а также отправили туда самолеты для защиты собственных войск и сил коалиции во время выхода из государства.

Министр обороны Остин… одобрил продление пребывания авианосца "Эйзенхауэр" в зоне ответственности Центрального командования на определенный период времени. Он одобрил также направление в регион дополнительно стратегических бомбардировщиков. Джон Кирби, руководитель пресс-службы Пентагона

Эксперт пояснил, что два американских бомбардировщика B-52 уже прибыли в регион. В ведомстве не исключили увеличение количества наземных войск и помощников в регионе по логистическим причинам. Вывод войск из Афганистана начнется до 1 мая и завершится к 11 сентября.

Пентагон: США не имеют данных о связи между потерями в Афганистане и утверждениями по РФ.

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