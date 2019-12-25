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Пентагон: США не имеют данных о связи между потерями в Афганистане и утверждениями по РФ
Сегодня, 7:52
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lesjasap

Пентагон: США не имеют данных о связи между потерями в Афганистане и утверждениями по РФ

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Джон Кирби заявил, что нет доказательств связи Москвы с террористами в регионе.

Пентагон: США не имеют данных о связи между потерями в Афганистане и утверждениями по РФ. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель оборонного ведомства Джон Кирби. По информации от чиновника, на данный момент Вашингтон не располагает подтверждением сведений о том, что Москва предложила денежное вознаграждение боевикам за нападение на представителей международной коалиции в регионе.

Мне не известно о какой бы то ни было конкретной взаимосвязи между потерями среди американских военнослужащих в Афганистане и этой идеей. Мне о такой взаимосвязи не известно. И хочу ясно это дать понять. 

Джон Кирби, глава пресс-службы Пентагона

Напомним, что Кремль и МИД на высоком уровне категорически отвергли утверждения о том, что Россия предлагала денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за нападения на американских военнослужащих.

Страны НАТО договорились о выводе войск из Афганистана.

Теги: афганистан, джон кирби, пентагон
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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