Джон Кирби заявил, что нет доказательств связи Москвы с террористами в регионе.

Пентагон: США не имеют данных о связи между потерями в Афганистане и утверждениями по РФ. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель оборонного ведомства Джон Кирби. По информации от чиновника, на данный момент Вашингтон не располагает подтверждением сведений о том, что Москва предложила денежное вознаграждение боевикам за нападение на представителей международной коалиции в регионе.

Мне не известно о какой бы то ни было конкретной взаимосвязи между потерями среди американских военнослужащих в Афганистане и этой идеей. Мне о такой взаимосвязи не известно. И хочу ясно это дать понять. Джон Кирби, глава пресс-службы Пентагона

Напомним, что Кремль и МИД на высоком уровне категорически отвергли утверждения о том, что Россия предлагала денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за нападения на американских военнослужащих.

Страны НАТО договорились о выводе войск из Афганистана.