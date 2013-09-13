Йенс Столтенберг рассказал о соглашении между странами-участницами по Ближнему Востоку.

Страны НАТО договорились о выводе войск из Афганистана. Такое заявление сделал во время видеоконференции генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. До этого специалист поговорил с лидерами МИД стран-участниц. Стороны условились начать вывод собственных сил из страны Ближнего Востока первого мая. По словам генсека, скоординированная и организованная операция завершится за несколько месяцев.

Мы все вместе сумели сделать так, что Афганистан более не является прибежищем для террористов, организовавших теракты против наших стран. Мы сумели помочь созданию сил безопасности Афганистана, которых не существовало. Мы начинаем вывод сил операции "Решительная поддержка" к 1 мая. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт объяснил журналистам, что при этом НАТО все еще будет помогать афганскому народу, но граждане должны сами строить мирное будущее в стране. Ранее президент США Джо Байден заявил, что для Вашингтона пришло время закончить самую долгую войну в истории страны.

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