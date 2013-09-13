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В НАТО призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной
Сегодня, 7:53
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lesjasap

В НАТО призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной

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Главы МИД военного альянса обсудили ситуацию у украинских границ.

В НАТО призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Чиновник выступил после встречи с главами МИД стран-участниц. Он заявил, что министерства обороны и внешнеполитические ведомства обеспокоены усилением военного российского присутствия около государственных границ Киева.

Сегодня министры НАТО обсуждали наращивание военных сил на Украине и около ее границ… Это часть целого ряда агрессивных действий России, которые вызывают глубокую обеспокоенность. Мы призываем Россию немедленно снизить напряженность, прекратить провокации и выполнять свои международные обязательства.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что во встрече глав МИД НАТО принял участие государственный секретарь США Энтони Блинкен, а также американский министр обороны из Пентагона Ллойд Остин.

На Донбасс прибыл эшелон из Польши с боевой техникой и личным составом НАТО.

Фото: NATO

Теги: брюссель, донбасс, йенс столтенберг, мид, нато
Категории: Новости России, События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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