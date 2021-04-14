Очевидцы заметили в регионе иностранных военных.

На Донбасс прибыл эшелон из Польши с боевой техникой и личным составом НАТО. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала WarGonzo со ссылкой на собственные источники. По предварительной информации, машины находятся на территории Северодонецка.

Население наблюдает прибытие железнодорожных эшелонов с техникой на станцию Рубежное. Составы разгружают и выводят технику к линии соприкосновения с ЛНР в районе Золотого и других населенных пунктов. Мирные жители видели в районе Рубежного-Северодонецка польских военных. пост СМИ

авторы источника не стали утверждать, что увиденные очевидцами военные действительно являются польскими силами. Они не исключили, что мирное население зафиксировало приезд в регион инструкторов и советников по боевым действиям.

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Видео: YouTube / WarGonzo