Константин Сивков сообщил о вооружении, которое Киев направил на Донбасс в случае боевых действий.

В России насчитали на Украине 500 готовых к войне танков. Об этом сообщил в авторском материале для "Военно-промышленного курьера" доктор военных наук Константин Сивков. Такую информацию заместитель президента России по информационной политике РАРАН сообщил со ссылкой на открытые источники.

Для ведения боев Киев может задействовать до 450–500 танков — в основном Т-64 и Т-72, а также некоторое количество новейших украинской разработки на базе того же Т-64. Константин Сивков, военный эксперт

Специалист уточнил, что порядка 300-320 танков с учетом особенности театра боевых действий на востоке Украины ВСУ направит на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, а оставшиеся 150-180 боевых машин - на луганское направление. В материале говорится о том, что на вооружении ВС в общем счете находится порядка 900 единиц ББМ. При этом основной силой являются машины пехоты БМП-1 и БМП-2, БМД-1 и БМД-2 советского производства, БТР-80.Сивков уверен, что около 500-600 ББМ Киев бросит на Донецк, а остальные - на Луганск.

Сивков рассказал о планах Украины провести блицкриг на Донбассе.

Фото: Defense News