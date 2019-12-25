В России рассказали о "подмоченной репутации" "Панцирей" и С-300

"Военно-промышленный курьер" рассказал о ведении боя в будущих конфликтах.

В России рассказали о "подмоченной репутации" "Панцирей" и "Фаворитов". Соответствующий материал опубликовала газета "Военно-промышленный курьер". Авторы статьи уточнил, что зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" и С-300 значительно пострадали во время конфликтов в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе за последние несколько лет.

Армения могла бы ответить атаками ударных же БЛА, дабы уничтожить авиацию противника на аэродромах. Но таких дронов у Еревана нет, ибо их нет у РФ материал "Военно-промышленного курьера"

Специалисты отметили, что одну из основных ролей в вооруженных конфликтах сейчас играют беспилотники. Они могут работать в условиях, в которых нахождение человека нежелательно. В частности, это касается обстановки с повышенной радиацией. В конфликте Азербайджана и Армении важное значение имеет поддержка дронами Турции Баку.

Авторы статьи считают, что в будущих конфликтах актуально будет использование роя дронов. Сейчас такое применение продвигается в Пекине и Вашингтоне. В "ВПК" сомневаются, что российские средства радиоэлектронной борьбы смогут уничтожать такие беспилотники до того, как будут обнаружены потенциальными противниками.

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Фото: Минобороны России