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Пентагон сообщил о разработке "замены" для С-300 и ракет Р-27

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Ллойд Остин рассказал о противовоздушной обороне Украины.

Американское министерство по обороне сообщило о разработке "замены" для С-300 и управляемых ракет класса "воздух - воздух" средней дальности Р-27. Соответствующее заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на заседании контактной группы международных союзников на авиационной базе США "Рамштайн" в Германии. Иностранный чиновник заметил, что мероприятия проводятся совместно с европейскими партнерами.

Тем временем США при содействии ряда европейских компаний совместно с Украиной разрабатывают и создают замену зенитно-ракетному комплексу С-300, а также ракете класса "воздух - воздух" Р-27.

Ллойд Остин, шеф Пентагона

Союзники Украины в Рамштайне обсудят передачу Киеву средств ПВО и боеприпасов.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: ллойд остин, пентагон, рамштайн, с-300
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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