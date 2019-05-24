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Минобороны показало кадры уничтожения позиции украинского ЗРК С-300

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Военнослужащие ВС РФ использовали "Искандер-М" в зоне СВО.

Российское министерство по обороне страны опубликовало в социальных сетях кадры уничтожения военнослужащими позиции зенитно-ракетного комплекса С-300 армии киевского режима, размещенные на территории Полтавской области. Известно, что боевой расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" совершил удар по объектам противника, находившимся около населенного пункта Коптево. Специалисты из профильного ведомства подчеркнули, что в результате выполнения задания были уничтожены две пусковые установки ВСУ, а также кабина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав ЗРК Вооруженных сил Украины.

Минобороны сообщило об уничтожении опорника ВСУ на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, искандер-м, минобороны, полтавская область, с-300, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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