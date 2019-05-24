Минобороны показало кадры уничтожения позиции украинского ЗРК С-300

Военнослужащие ВС РФ использовали "Искандер-М" в зоне СВО.

Российское министерство по обороне страны опубликовало в социальных сетях кадры уничтожения военнослужащими позиции зенитно-ракетного комплекса С-300 армии киевского режима, размещенные на территории Полтавской области. Известно, что боевой расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" совершил удар по объектам противника, находившимся около населенного пункта Коптево. Специалисты из профильного ведомства подчеркнули, что в результате выполнения задания были уничтожены две пусковые установки ВСУ, а также кабина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав ЗРК Вооруженных сил Украины.

Минобороны сообщило об уничтожении опорника ВСУ на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России