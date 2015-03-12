Минобороны сообщило об уничтожении опорника ВСУ на донецком направлении

Задача реализована военнослужащими "Юга" в зоне СВО.

Российские военнослужащие уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей видеозаписью с места боевых действий поделились в социальных сетях представители пресс-службы министерства по обороне страны. Задача выполнена силами "Южной" группировки войск.

В результате слаженных действий расчетов противотанковых управляемых ракетных комплексов, танковых и артиллерийских подразделений нанесено комплексное огневое поражение по опорному пункту ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что во время боевой работы специалистами была уничтожена бронированная и легкобронированная техника противника, а также его живая сила. Корректировка огня и контроль поражения целей ВСУ осуществлялись операторами дронами, средствами разведки. Очевидцы пояснили, что выжившие националисты покинули поле сражения бегством. Солдаты бросили на месте остатки имеющегося вооружения и техники. Это позволило отечественным штурмовикам беспрепятственно захватить отбитые позиции и бывшие блиндажи армии киевского режима.

Минобороны заявило о поражении вертолетом Ка-52М подразделения ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России