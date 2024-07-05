Задача выполнена силами "Северной" группировки войск.

Российский экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52М при армейской авиации поразил неуправляемыми ракетами замаскированные подразделения Вооруженных сил Украины, расположенные в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что задача реализована силами "Северной" группировки войск. Летчики совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки. После этого борт вернулся на аэродром вылета.

Произвели взлет с площадки, выход в район работы, отработали, применили отстрел тепловых ловушек. По докладам авианаводчика цель поражена на все 100%. Вернулись домой, живы-здоровы Олег, командир вертолета Ка-52М

Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ под Донецком.

Фото и видео: Минобороны России