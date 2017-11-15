Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ под Донецком

Военнослужащие "Юга" применили платформу "Скорпион-М1".

Отряд беспилотной авиации "Русские ястребы" при "Южной" группировке войск ликвидировал позиции и сорвал ротацию Вооруженных сил Украины на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Оперативная работа в зоне боевых действий велась с использованием многофункциональной мобильной платформы "Скорпион-М1". Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне страны. Расчеты скрытно доставили взрывчатку до цели противника, а затем выполнили дистанционный подрыв. В результате удалось поразить опорный пункт и огневую точку армии киевского режима.

Изначально мы рассчитывали применять ее для подвоза БК, продуктов питания, эвакуации с поля боя раненых методом волока. А в дальнейшем мы путем небольших переделок пришли к тому, что применяем ее для уничтожения блиндажей и живой силы противника. Александр, инструктор отряда БПЛА "Русские ястребы"

Напомним, что отечественный роботизированный комплекс оснащен колесной платформой. Техника управляется дистанционно с помощью джойстика, а корректировка пути следования устройства ведется с разведывательного дрона. Специалисты из профильного ведомства заметили, что легкость управления, высокая маневренность и проходимость являются преимуществами "Скорпиона-М1".

Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение.

Фото и видео: Минобороны России