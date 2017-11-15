Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 июля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер рассказал о том, что благодаря помощи авиации и артиллерии отечественные мотострелки смогли улучшить тактическое положение а линии соприкосновения, а также нанести поражение формированиям 24, 41 механизированных бригад, 109, 129 бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины и второй бригаде национальной гвардии Украины, размещенным в районах таких населенных пунктах как Михайловка, Новгородское и Торецк.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийским огнем уничтожены три гаубицы Д-30 и противотанковая пушка "Рапира". Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Дополнительно военнослужащие отразили шесть контратак штурмовых групп 31, 47 механизированных, 95 десантно-штурмовой бригад армии киевского режима, а также штурмовой бригады "Лють" от министерства внутренних дел Украины. Противник лишился до 490 человек личного состава убитыми и ранеными, трех танков и двух автомобилей.

Российские десантники пресекли попытку ДРГ ВСУ пересечь Днепр.

Фото и видео: Минобороны России