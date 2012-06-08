Владимир Сальдо показал кадры выполнения задачи "Днепром" на СВО.

Российские операторы FPV-дронов при Воздушно-десантных войсках страны пресекли попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться на левый берег реки Днепр. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Глава Херсонской области Владимир Сальдо разместил в собственном аккаунте в Telegram видеозапись с выполненной боевой задачей на СВО.

Операторы "Днепра" ведут постоянную разведку позиций ВСУ на правом берегу Днепра. <…> Ночью была пресечена попытка переправки ДРГ противника на левый берег Днепра. пресс-служба Минобороны РФ

за минувший день в зоне проведения специальной военной операции российские десантники также поразили продовольственный склад армии киевского режима, замаскированный под брошенный полуприцеп. Дополнительно был уничтожен боекомплект, спрятанный солдатами ВСУ в заброшенном сарае. В профильном ведомстве уточнили, что в течение дня специалисты находят до нескольких десятков различных целей для ликвидации. В частности, речь идет о технике зарубежного производства, укрепленных позициях ВСУ с личным составом.

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо