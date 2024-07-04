  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:42
51
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

0 0

Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 3 июля руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер уточнил, что активные действия военнослужащих позволили улучшить положение по переднему краю, а также сорвать попытки усиления противником передовых позиций и ротации подразделений 58-й мотопехотной бригады, 120-й,125-й и 128-й бригад территориальной обороны армии киевского режима, размещенные в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Равнополь, Времевка и Новоукраинка. Дополнительно отражены три контратаки штурмовых групп 108-й и 123-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

За сутки ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 и 155-мм гаубицу М198.

Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Багги десантников "Днепра" с пулеметной турелью уничтожил десятки дронов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр гордеев, всу, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии