Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 3 июля руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер уточнил, что активные действия военнослужащих позволили улучшить положение по переднему краю, а также сорвать попытки усиления противником передовых позиций и ротации подразделений 58-й мотопехотной бригады, 120-й,125-й и 128-й бригад территориальной обороны армии киевского режима, размещенные в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Равнополь, Времевка и Новоукраинка. Дополнительно отражены три контратаки штурмовых групп 108-й и 123-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

За сутки ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 и 155-мм гаубицу М198. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Багги десантников "Днепра" с пулеметной турелью уничтожил десятки дронов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России