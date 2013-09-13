Американский президент объявил о выходе военных из Афганистана к 11 сентября.

Американский президент Джо Байден заявил о начале вывода войск из Афганистана с 1 мая. Такое заявление глава Белого дома сделал в обращении к нации. Он пригрозил талибам ответить всеми возможными инструментами в том случае, если во время выхода войск США из страны на них будет совершено нападение.

Я пришел к выводу о том, что пора завершить самую долгую войну в нашей истории и настало время американским войскам вернуться домой. Джо Байден, президент США

Политик заметил, что ему приходится выводить американские войска из Афганистана не на тех условиях, на которых бы он согласился сам. Однако как президент он будет придерживаться заключенного прошлой администрацией соглашения. Войска начнут покидать регион с 1 мая. Все военнослужащие покинут страну к 11 сентября (20-ой годовщине терактов). По словам Байдена, операция в Афганистане будет проводиться ответственно, безопасно, а также скоординировано с союзниками и партнерами.

The Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана.

Фото: Белый дом