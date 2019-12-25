Журналисты рассказали, что без поддержки США британцам стало трудно на Ближнем Востоке.

The Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана. Местные журналисты напомнили, что Белый дом сообщал о полном выводе собственных военнослужащих с территории государства на Ближнем Востоке до 11 сентября 2021 года. К настоящему моменту в стране остаются порядка 750 британских солдат. В СМИ полагают, что силам Лондона придется трудно без поддержки американцев в регионе, так как ранее они полагались на базы и инфраструктуру Пентагона.

Авторы статьи считают, что Британия может передать контроль над академией в Кабуле. Сейчас на территории объекта военные тренируют афганских солдат, подконтрольных местному правительству.

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