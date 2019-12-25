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В США обеспокоены тем, что Россия не показала гиперзвуковое оружие на параде Победы
Сегодня, 9:39
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phil_k

В США обеспокоены тем, что Россия не показала гиперзвуковое оружие на параде Победы

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Американские журналисты заинтересовались характеристиками данного вооружения.

Журналистов американского издания "The National Interest" озадачил тот факт, что Россия не представила на параде Победы 9 мая гиперзвуковое вооружение.

По словам обозревателей, это оружие в настоящее время играет важную роль, так как именно оно является основной проблемой для противовоздушной обороны любого государства. В США удивлены, что Россия не стала показывать данное вооружение, хотя в последнее время часто заявляла о нем.

Создает ли истребитель Су-57 конкуренцию американским самолетам пятого поколения в каком-либо качестве? Насколько мощным является гиперзвуковое оружие России и каковы его характеристики? Это не совсем ясно.

из публикации NI

Также, по мнению журналистов издания, для России парад Победы является не только мероприятием памяти, но и демонстрацией собственной военной мощи. 

Напомним, в параде 9 мая приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, свыше 190 единиц военной техники, а также 76 вертолетов и самолетов. Все участники парада были привиты от COVID-19.

Ранее истребитель МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

Фото: pixabay.com

Теги: 9 мая, the national interest, гиперзвуковое оружие, парад победы, су-57
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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Сегодня 10:26

Меньше знаешь, крепче спишь. 

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