В США обеспокоены тем, что Россия не показала гиперзвуковое оружие на параде Победы

Американские журналисты заинтересовались характеристиками данного вооружения.

Журналистов американского издания "The National Interest" озадачил тот факт, что Россия не представила на параде Победы 9 мая гиперзвуковое вооружение.

По словам обозревателей, это оружие в настоящее время играет важную роль, так как именно оно является основной проблемой для противовоздушной обороны любого государства. В США удивлены, что Россия не стала показывать данное вооружение, хотя в последнее время часто заявляла о нем.

Создает ли истребитель Су-57 конкуренцию американским самолетам пятого поколения в каком-либо качестве? Насколько мощным является гиперзвуковое оружие России и каковы его характеристики? Это не совсем ясно. из публикации NI

Также, по мнению журналистов издания, для России парад Победы является не только мероприятием памяти, но и демонстрацией собственной военной мощи.

Напомним, в параде 9 мая приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, свыше 190 единиц военной техники, а также 76 вертолетов и самолетов. Все участники парада были привиты от COVID-19.

Ранее истребитель МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

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