В США обеспокоены тем, что Россия не показала гиперзвуковое оружие на параде Победы

Журналистов американского издания "The National Interest" озадачил тот факт, что Россия не представила на параде Победы 9 мая гиперзвуковое вооружение.
По словам обозревателей, это оружие в настоящее время играет важную роль, так как именно оно является основной проблемой для противовоздушной обороны любого государства. В США удивлены, что Россия не стала показывать данное вооружение, хотя в последнее время часто заявляла о нем.
Создает ли истребитель Су-57 конкуренцию американским самолетам пятого поколения в каком-либо качестве? Насколько мощным является гиперзвуковое оружие России и каковы его характеристики? Это не совсем ясно.
из публикации NI
Также, по мнению журналистов издания, для России парад Победы является не только мероприятием памяти, но и демонстрацией собственной военной мощи.
Напомним, в параде 9 мая приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, свыше 190 единиц военной техники, а также 76 вертолетов и самолетов. Все участники парада были привиты от COVID-19.
Ранее истребитель МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем.
Фото: pixabay.com
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