В Киргизии призвали объявить Соловьева персоной нон грата

Депутат парламента Киргизии Дастан Бекешев призвал объявить российского телеведущего Владимира Соловьева персоной нон грата. Об этом он заявил в разговоре с Telegram-каналом "Осторожно, новости".

Бекешев прокомментировал слова Соловьева о необходимости провести новую спецоперацию в Центральной Азии. По словам депутата, недопустимо вбивать клинья между Россией и центральноазиатскими странами. Он подчеркнул, что государства связаны исторически, культурно и "в рамках международных площадок". Также Бекешев выразил уверенность, что МИД Киргизии должен жестко отреагировать на слова Соловьева.

Он возомнил себя непонятно кем и позволяет себе высказывания, недопустимые для человека такого уровня. Безусловно, должна быть реакция. Дастан Бекешев, депутат парламента Киргизии

Фото: pxhere.com