Пашинян рассказал о договоренностях по "Маршруту Трампа"

В Армении раскрыли подробности о работе по дальнейшему сотрудничеству с Западом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что договоренности по проекту "Маршрут Трампа", который должен связать территорию Азербайджана с нахичеванской автономией через армянскую землю. Соответствующими данными местный чиновник поделился в ходе обсуждений на тему рисков и возможностей мира на Южном Кавказе. Его попросили прокомментировать достигнутые с США договоренности по "Маршруту Трампа". Сегодня утром Госдеп США сообщил, что Вашингтон и Ереван создадут совместное предприятие по развитию транспортных путей в Армении под названием TRIPP Development Company. В руках американцев будет находиться порядка 74 процентов от акций компании, а у Армении 26 процентов в срок на следующие 49 лет. Далее соглашение могут продлить еще на 50 лет с учетом выпуска дополнительных акций. С их помощью доля участия Еревана в процессе увеличится до 49 процентов.

Очень важно, что у нас есть формула, которая полноценно удовлетворяет Армению, естественно, полноценно удовлетворяет Соединенные Штаты, полноценно удовлетворяет, по моему мнению, Азербайджан. Конечно, они отреагируют, мы увидим. И, по сути, этим дается зеленый свет на установление долгосрочного и стабильного мира в регионе. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Иностранный чиновник из Еревана объяснил экспертам, что теперь в регион теперь хлынут большие инвестиции, что является хорошим сигналом для страны. На текущий момент правительство Армении понимает, каким именно образом вашингтонская администрация должна быть вовлечена в процесс. Также форматы сотрудничества и конкретные проекты позже детально будут обсуждаться с Европейским союзом. Также власти привержены нормализации отношений с Турцией.

Напомним, что по результатам рабочей встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с американским коллегой-республиканцем Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа 2025 года делегатами была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Баку и Еревана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван дополнительно сотрудничать с Белым домом и третьими сторонами для формирования "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".

