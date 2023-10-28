Пашинян опубликовал видео на фоне Исаакиевского собора

Политик поделился видеороликом из Северной столицы в социальных сетях.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся в Петербурге для участия в неформальной встрече лидеров СНГ, поделился видеороликом из Северной столицы в своем Telegram-канале.

Политик продемонстрировал панорамаму Исаакиевского собора, снятую из окна гостиницы, расположенной на Исаакиевской площади. Фоновым сопровождением записи стала композиция "Дождись" в исполнении группы Uma2rman, оригинальная версия принадлежит Олегу Газманову.

Видео сопровождается подписью:

Доброе утро! Хорошего дня, люблю всех. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Подпись дополнена символическими изображениями сердца и национальных флагов Армении и России.

Ранее мы сообщили о том, что лидеры стран СНГ посетят экскурсию в Эрмитаже перед саммитом.

Видео: Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan