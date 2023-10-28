  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:56
29
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пашинян опубликовал видео на фоне Исаакиевского собора

0 0

Политик поделился видеороликом из Северной столицы в социальных сетях.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся в Петербурге для участия в неформальной встрече лидеров СНГ, поделился видеороликом из Северной столицы в своем Telegram-канале.

Политик продемонстрировал панорамаму Исаакиевского собора, снятую из окна гостиницы, расположенной на Исаакиевской площади. Фоновым сопровождением записи стала композиция "Дождись" в исполнении группы Uma2rman, оригинальная версия принадлежит Олегу Газманову.

Видео сопровождается подписью: 

Доброе утро! Хорошего дня, люблю всех.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Подпись дополнена символическими изображениями сердца и национальных флагов Армении и России.

Ранее мы сообщили о том, что лидеры стран СНГ посетят экскурсию в Эрмитаже перед саммитом.

Видео: Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Теги: никол пашинян, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии