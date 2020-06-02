  1. Главная
Сегодня, 12:40
55
Лидеры стран СНГ посетят экскурсию в Эрмитаже перед саммитом

Помимо экскурсии, программа предполагает проведение отдельной беседы Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент России Владимир Путин подготовил специальную экскурсию по знаменитому Эрмитажу для глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) накануне предстоящего неформального саммита в Петербурге. Эту новость озвучил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в понедельник, 22 декабря.

Саммит лидеров СНГ стартует в культурной столице России сегодня, а предварит встречу короткая ознакомительная экскурсия по Эрмитажу, организованному лично президентом.

Ранее в Кремле прокомментировали отсутствие Алиева на неформальном саммите СНГ. Пресс-секретарь Кремля оценил сообщение от иностранного новостного агентства "АзерТадж". Его авторы уточнили, что глава государства не сможет присутствовать на мероприятии  в Санкт-Петербурге, намеченном на конце декабря 2025 года. 

Видео: Telegram / Кремль. Новости

