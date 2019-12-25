МИД Италии вызвал посла России из-за слов Соловьева о Мелони

В Риме были недовольны словами Владимира Соловьева о Джордже Мелони.

Глава итальянского внешнеполитического ведомства, вице-премьер европейской страны Антонио Таяни сообщил о том, что вызвал российского посла в Риме Алексея Парамонова из-за высказываний со стороны телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре Италии Джордже Мелони. Ранее скандальное заявление российский журналист сделал в ходе выступления в эфире собственного шоу "Полный контакт" на канале "Соловьев Live".

Я вызвал посла России Парамонова в Министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьезными и оскорбительными заявлениями ведущего Владимира Соловьева по российскому телевидению в адрес премьер-министра Джорджи Мелони. Антонио Таяни, вице-премьер Италии

Фото: Antonio Tajani