МИД Италии вызвал посла России из-за слов Соловьева о Мелони
Сегодня, 8:48
В Риме были недовольны словами Владимира Соловьева о Джордже Мелони.

Глава итальянского внешнеполитического ведомства, вице-премьер европейской страны Антонио Таяни сообщил о том, что вызвал российского посла в Риме Алексея Парамонова из-за высказываний со стороны телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре Италии Джордже Мелони. Ранее скандальное заявление российский журналист сделал в ходе выступления в эфире собственного шоу "Полный контакт" на канале  "Соловьев Live".

Я вызвал посла России Парамонова в Министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьезными и оскорбительными заявлениями ведущего Владимира Соловьева по российскому телевидению в адрес премьер-министра Джорджи Мелони.

Антонио Таяни, вице-премьер Италии

Трамп раскритиковал Мелони за ее слова о неприемлемости его высказываний о Папе Римском.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) /  Antonio Tajani

