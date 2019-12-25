Дипломаты приостанавливают выдачу виз.

Посольство США в России сократит штат на 75%. Об этом сообщили представители дипломатического ведомства Вашингтона на официальном сайте. По информации от чиновников, такая ситуация сложилась из-за введения Москвой запрета на наем иностранных граждан.

Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов. заявление американской дипломатической миссии

Напомним, что в рамках введенных в отношении сотрудников консульств ограничений, с 12 мая США сокращают количество оказываемых услуг в Москве. В частности, дипломаты будут заниматься только оказанием экстренных услуг гражданам США, а также лимитированной выдачей иммигрантских виз. Рассмотрение заявлений на выдачу виз приостановлено, за исключением тех, что необходимы для совершения дипломатических визитов. Вашингтон рекомендовал американцам с истекшими сроками виз вернуться домой до 15 июня.

Посольство России опровергло приостановку договора о базе ВМФ в Судане.

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