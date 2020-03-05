Политолог назвал "козырь" США при встрече Путина и Байдена

Точные дата и место саммита пока не определены.

Арест главы политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука может стать весомым аргументом для США на встрече президента страны Джо Байдена и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на доцента МГИМО Кирилла Коктыша.

По его мнению, до встречи глав США и России ситуация с Медведчуком не разрешится. Однако после саммита, считает Коктыш, "возможны любые сценарии".

Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится. Кирилл Коктыш, политолог

Он считает, Москва не согласится на предложенный Киевом обмен Медведчука на украинцев, которые отбывают наказание России. По его словам, власти Украины используют преследование главы политсовета ОПЗЖ, чтобы угодить внешнеполитическому курсу Белого дома.

Ранее NI назвал главную ошибку стратегии США против России и Китая.

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