Климкин пожаловался на нежелание украинцев вступать в НАТО

Экс-глава МИД Киева оценил перспективы по вступлению страны в НАТО и ЕС.

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин пожаловался на нежелание соотечественников вступать в НАТО. С такой речью экс-чиновник из внешнеполитического ведомства выступил в рамках круглого стола, проводившегося в Киеве. Эксперт уточнил,что меньше половины населения поддерживают членство страны в Североатлантическом альянсе, а ее 13 процентов открыто выступают за сотрудничество и взаимодействие с Москвой.

Климкин полагает, что именно из-за этих причин руководство НАТО и Евросоюза скептически относятся к перспективам вступления Украины в данные организации. На данный момент Украина является шестым государством, имеющим статус партнера НАТО. Страна имеет расширенные возможности. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен упоминал о том, что для выступления Киеву в альянс, ему необходимо достигнуть ряда критериев. На реализацию этих требований может уйти продолжительное время. Местные аналитики считают, что на это у Украины уйдет около 20 лет.

В Крыму план Климкина по возвращению полуострова назвали самообманом.

Видео: Youtube/Укрінформ