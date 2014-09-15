В Крыму план Климкина по возвращению полуострова назвали самообманом

Руслан Бальбек оценил слова экс-лавы МИД Украины о возвращении полуострова за счет водной блокады.

В Крыму план бывшего министра внешнеполитического ведомства Павла Климкина по возвращению полуострова назвали самообманом. Такое заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал депутат Государственной думы от региона Руслан Бальбек. Парламентарий назвал "хайпом" слова экс-чиновника о том, что для возвращения Крыма Киеву требуется сохранять водную блокаду полуострова.

Павел Климкин, что называется, набил руку на хайпе, и все его заявления идут вразрез с реальным положением дел на полуострове...И здесь господин Климкин не угадал. Руслан Бальбек, депутат ГД РФ

По мнению эксперта, Климкин регулярно придумывает планы по "возвращению" Украиной Крыма, а также "обивает пороги" с данными инициативами в кабинетах руководящих лиц Евросоюза. При этом российский депутат отметил, что успеха украинец не добился.

На Украине пожаловались на готовность России защищать Крым.

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