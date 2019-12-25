Олег Жданов видит угрозу для Киева в закрытии трех зон Черного моря.

На Украине пожаловались на готовность России защищать Крым. Об этом в интервью местному изданию "Главред" сообщил полковник запаса Олег Жданов. Эксперт напомнил, что с 24 апреля по 31 октября РФ объявила о запрете судоходства по трем зонам в акватории Черного моря. Территория проходит по побережью полуострова, в непосредственной близости к Керченскому проливу.

Я сомневаюсь в том, что Россия станет останавливать международные суда или те, что идут под другими флагами, так как в таком случае России придется платить неустойку за каждый час простоя и для них это будет ударом по торговым отношениям с другими странами. Олег Жданов, военный эксперт

Аналитик полагает, что Россия подготавливает силы к обороне Крыма. Он уверен, что запрет движения коснется именно украинских кораблей, которые вряд ли смогут зайти в Керченский пролив. Жданов уверен, что для Киева растет угроза, связанная с военными действиями. Он заметил, что сильнее будет оборона полуострова, тем сложнее Киеву будет вернуть регион под свой контроль.

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