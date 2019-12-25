Эксперт рассказал, зачем Киеву нужен ракетный комплекс в Черном и Азовском морях.

На Украине похвастались ракетой, из-за которой "психует Россия". Об этом в интервью изданию "Главред" сообщил полковник запаса Олег Жданов. Специалист прокомментировал создание уникального противоракетного корабельного комплекса "Нептун". Ранее в Минобороны страны заявили, что ВМС получили опытные образцы мобильного комплекса. Киев надеется сформировать три дивизиона с "Нептунами", которые будут размещены в южной части государства.

Противодействия этой ракете на сегодняшний день нет. Так что на вооружении у украинской армии появилась по-настоящему уникальная вещь, которой, к слову, заинтересовались и США. Ракета летит над водой на высоте 3-300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная. Олег Жданов, полковник запаса Украины

По словам эксперта, "Нептуны" будут установлены вдоль черноморского побережья, а также на Азовском море. Это позволит Киеву контролировать надводное морское пространство на 300 км.

ВМС Украины получили опытный образец ракетного комплекса "Нептун".

Фото: www.mil.gov.ua