ВМС Украины получили опытный образец ракетного комплекса "Нептун"

Торжественное мероприятие проводилось 15 марта.

Военно-морские силы Украины получили опытный образец берегового мобильного ракетного комплекса "Нептун". Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны страны на официальном сайте. Известно, что торжественная церемония состоялась 15 марта.

В переданный комплект вошли: командный пункт РКП-360, одна самоходная пусковая установка УСПУ-360, транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360 и транспортная машина ТМ-360. Также были переданы макеты ракет. пресс-служба Минобороны Украины

Военные напомнили, что оружие представляет из себя ракеты нового поколения. Они призваны увеличить боевой потенциал Киева и увеличить влияние Украины на Черном и Азовском морях. В Минобороны надеются "замкнуть" "Нептун", ракетные и патрульные катера и корветы в единую систему защиты региона. Переданные образцы техники направлены в 65-ый отдельный дивизион.

Киев обвинил Москву в попытке украсть украинское "супероружие".

Фото: www.mil.gov.ua