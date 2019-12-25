СБУ задержали 11 человек, подозреваемых в попытке украсть документацию на ракетный комплекс.

Киев обвинил Москву в попытке украсть украинское "супероружие". Об этом в аккаунте в собственном Facebook написали представители Службы безопасности Украины. Чиновники заявили, что смогли раскрыть группу агентов, которые предприняли попытку передать РФ чертежи "секретной" ракеты "Нептун". В СБУ уточнили, что в общей сложности поймано и задержано 11 человек.

В силовом ведомстве рассказали, что один из шпионов украл и хочет передать Москве документацию, связанную с украинским ракетным комплексом, считающимся в Киеве "супероружием". До этого момента командующий Алексей Неижпапа уточнял, что Украина является одной из немногих стран в мире, которая имеет технологические мощности для создания таких ракет.

Напомним, что ранее бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов говорил журналистам о том, что "Нептун" способен за несколько минут ликвидировать российские корабли в акватории Черного и Азовского морей, а также Крымский мост.

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Фото: Facebook/СБУ