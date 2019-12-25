Олег Жданов раскрыл два пути, по которым могут пойти власти Киева.

Украинский военный раскрыл "плохой" и "очень плохой" сценарии по Донбассу. Полковник запаса Олег Жданов рассказал об этом журналистам "Главреда". По мнению эксперта, Киев исчерпал возможности компромисса в отношении ЛНР и ДНР. Если Россия будет настаивать на выполнении Минских соглашений, то Украина может начать действовать двумя способами.

Плохой предусматривает выход из минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы…Очень плохой сценарий — это полное выполнение "Минска"...А затем вхождение Украины в состав союзного государства Олег Жданов, военный эксперт

Аналитик уверен, что сейчас сложно прогнозировать какой именно вариант выберет Владимир Зеленский. По словам Жданова, украинская политика по вопросу Донбасса держится в секрете. Спикер добавил, что уже год общественность слышит про "план А", но его так никто и не видел, как и "план Б", о котором говорил глава государства.

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