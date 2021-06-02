Минобороны: НАТО поставляет Украине оружие под прикрытием военных учений

В военном ведомстве заявили, что за ходом учений США и Украины будут внимательно следить в РФ.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Североатлантический Альянс под прикрытием учений Sea Breeze осуществляет поставки оружия на территорию Украины. Об этом пишет "РИА Новости".

По его словам, данное вооружение предназначено для военнослужащих ВСУ, которые принимают участие в конфликте на юго-востоке Украины.

Конашенков уверен, что, несмотря на "морскую" цель учений, границы их активности уходят далеко за пределы Черного моря. По его словам, под прикрытием выполнения военнослужащими поставленных им задач, в том числе в ночное время суток, будет осуществляться доставка вооружения на территорию Украины.

А еще более конкретно, - именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск. Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ

Он подчеркнул, что военное ведомство будет внимательно следить за этими учениями, а также заявил о готовности реагировать на происходящее в интересах обеспечения военной безопасности страны.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, на стратегических учениях "Запад-2021" будет массово применяться военная авиация.

Видео: ВКонтакте / Минобороны России