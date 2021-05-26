Минобороны РФ провело расследование в отношении полковника, "уснувшего" на онлайн-совещании

На него написали жалобу, а после начали проверку.

В Минобороны провели расследование в отношении полковника, "уснувшего" на онлайн-совещании. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На селекционном совещании с главой Минобороны Сергеем Шойгу, которое прошло 3 ноября 2020 года, один из офицеров заметил, что полковник Вязовский якобы заснул. На него написали жалобу, а после начали проверку.

В ходе расследования выяснилось, что полковник не спал, а усиленно конспектировал выступление министра обороны. Этим также занимались другие военнослужащие, которые опускали глаза вниз более чем на пять секунд во время речи Шойгу. Также в Минобороны предложили запретить опускать глаза более чем на пять секунд на любых совещаниях.

Ранее главы Минобороны России и Армении обсудили обстановку в Нагорном Карабахе.

Видео: Telegram / Baza