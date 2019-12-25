Главы Минобороны России и Армении обсудили обстановку в Нагорном Карабахе

В частности, обсуждалась работа миротворцев РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом информирует пресс-служба российского военного ведомства.

Сообщается, что главы минобороны обсудили сложившуюся обстановку на тех территориях, где присутствуют миротворцы РФ. Также Шойгу и Арутюнан обсудили вопросы, который представляют "взаимный интерес".

Детали разговора не разглашаются. Предыдущий раз главы военных ведомств разговаривали 12 мая. До этого несколько бесед состоялись в апреле.

Ранее Минобороны Армении заявило о гибели контрактника в перестрелке на границе с Азербайджаном. Младшему сержанту было 32 года. Он получил огнестрельное ранение. В Минобороны Азербайджана отрицают вину своих военнослужащих в этом инциденте.

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