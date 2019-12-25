Минобороны Армении заявило о гибели контрактника в перестрелке на границе с Азербайджаном

Военнослужащему было 32 года.

В перестрелке на армяно-азербайджанской границе погиб военнослужащий вооруженных сил Армении. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны страны.

По данным ведомства, погибшим является младший сержант 1989 года рождения.

На территории приграничного участка Верин Шоржа Гегаркуникской области после обстрела со стороны противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы, младший сержант В. Й. Хуршудян (1989 г. р.). из сообщения пресс-службы Минобороны Армении

Ведомство выразило глубокие соболезнования семье, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.

Также отмечается, что ситуация на армяно-азербайджанской границе находится под контролем, о новых столкновениях и выстрелах не сообщается.

Ранее Алиев заявил о возможной поставке энергоресурсов в Армению.

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