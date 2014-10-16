По его словам, есть большой потенциал для сотрудничества на Южном Кавказе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможной поставке энергоресурсов в Армению. Об этом он сообщил на конференции по развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе. Его слова приводит ТАСС.

Алиев отметил, что есть большой потенциал для сотрудничества на Южном Кавказе. По его словам, в сфере энергетики Азербайджан может стать поставщиком ресурсов в Армению, как во времена Советского Союза.

Сегодня мы реализуем важнейшие проекты. Будет ли готова Армения присоединиться к этому формату сотрудничества, я не знаю. Если предположить, что согласится, то мы не будем против. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Ранее Алиев заявил о создании инфраструктуры на границе с Арменией.

Фото: Pixabay.com