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Алиев заявил о возможной поставке энергоресурсов в Армению
Сегодня, 19:58
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Алиев заявил о возможной поставке энергоресурсов в Армению

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По его словам, есть большой потенциал для сотрудничества на Южном Кавказе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможной поставке энергоресурсов в Армению. Об этом он сообщил на конференции по развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе. Его слова приводит ТАСС.

Алиев отметил, что есть большой потенциал для сотрудничества на Южном Кавказе. По его словам, в сфере энергетики Азербайджан может стать поставщиком ресурсов в Армению, как во времена Советского Союза.

Сегодня мы реализуем важнейшие проекты. Будет ли готова Армения присоединиться к этому формату сотрудничества, я не знаю. Если предположить, что согласится, то мы не будем против.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Ранее Алиев заявил о создании инфраструктуры на границе с Арменией.

Фото: Pixabay.com

Теги: армения, ильхам алиев, поставки энергоресурсов, президент азербайджана
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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