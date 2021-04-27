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Алиев заявил о создании инфраструктуры на границе с Арменией

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Глава Азербайджана встретился с пограничниками.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о создании инфраструктуры на государственной границе с Арменией. По информации от политика, Баку работает над формированием инфраструктуры на границе с Ереваном, которая составляет порядка 500 км. Сведениями спикер поделился на встрече с местными пограничниками.

Наши пограничники в настоящее время охраняют азербайджано-армянскую границу на освобожденных территориях. Эта граница также была восстановлена, и вдоль границы ведутся все необходимые инфраструктурные работы, мобилизована вся техника. Протяженность этой границы около 500 километров.

Ильхам Алиев, президент Азрбайджана

Напомним, что по результатом нового витка вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе Ереван согласился передать Баку контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамскими районами. Сейчас на территории размещаются российские миротворцы.

В МИД Армении заявили, что признание геноцида армян необходимо для их безопасности.

Видео: YouTube / AZERTAC

Теги: азербайджан, альхам алиев, армения, нагорный карабах, пограничники
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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