Армяне 24 апреля чтят память жертв геноцида.

В МИД Армении заявили, что признание геноцида армян необходимо для их безопасности. На официальной странице внешнеполитическое ведомство заявило, что безнаказанность за трагедию сейчас вдохновляет тех, кто организовывает международные преступления.

Последняя война, развязанная Азербайджаном против народа Арцаха, и геноцидальные действия турецко-азербайджанского альянса показали, что подходы к "решению" международных проблем силой не изменились. заявление МИД Армении

Дипломаты призвали страны признать геноцид армян не только ради исторической справедливости, восстановления истины, но и ради национальной безопасности Еревана. Напомним, что 24 апреля армяне чтят память жертв геноцида. В 1915-1923 годах жизни лишились порядка 1,5 млн человек. По мнению Армении, люди лишились права проживать на большей части исторической родины. Речь идет о том, что армянский народ, проживающий в Османской империи, стал жертвой насильственного переселения и массовой резни.

В течение многих лет младотурецкое и последующие правительства, руководствующиеся идеологией пантюркизма, распространили политику геноцида армян и на Восточную Армению. заявление МИД Армении

Алиев пригрозил Армении решить вопрос с Зангезурским коридором "при помощи силы".

Фото: www.mfa.am

